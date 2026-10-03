Казанцы готовы потратить на украшение для себя в среднем 9,2 тыс. рублей

Зумеры стали первым поколением, которое чаще покупает украшения самостоятельно (49,5%), чем получает в подарок (23%)

Фото: Артем Дергунов

Средний бюджет жителей Казани на покупку украшений для себя составляет 9,2 тыс. рублей. По этому показателю город занял седьмое место из 17 в рейтинге ювелирной сети SUNLIGHT, опередив Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и Самару.

Опрос более 1,2 тыс. россиян показал, что Казань обошла Уфа, где средний бюджет составляет 10,2 тыс. рублей, уступая только Москве. В столице Башкортостана 45% жителей готовы потратить на украшения более 10 тыс. рублей. Нижний Новгород идет почти вровень с Казанью (9,1 тыс.), Самара — заметно ниже (8,0 тыс.).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом по стране зумеры стали первым поколением, которое чаще покупает украшения самостоятельно (49,5%), чем получает в подарок (23%). Самыми популярными покупками для себя стали браслеты (21%). Поводом для приобретения все чаще служит не праздник, а желание обновить образ или спонтанный выбор изделия на витрине.

Ранее исследование показало, что жители Казани считают дорогими подарки от 300 тысяч рублей.

Зульфат Шафигуллин