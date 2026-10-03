Казанцам требуется до двух месяцев на восстановление бюджета после лета

Для 38% респондентов расходы не изменились, а 23% потратили меньше обычного

Фото: Мария Зверева

Почти половине жителей Казани (49%) лето принесло повышенные траты, главным образом на отпуск и путешествия (16%), общепит (9%) и подготовку детей к школе (8%). К таким результатам пришли исследователи компании «Альфа-Деньги».

Для 38% респондентов расходы не изменились, а 23% потратили меньше обычного.

У 53% опрошенных летние траты повлияли на последующий бюджет: 29% пришлось немного сократить другие расходы, 24% — заметно. Для возврата к привычному уровню жизни 46% казанцев временно экономят, 20% откладывают крупные покупки, 18% сокращают траты на отдых.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В 32% случаев бюджет еще восстанавливается, 31% уже вернулись к привычному уровню. Большинству (37%) на это требуется один-два месяца, 15% справляются менее чем за месяц. Еще 33% респондентов нужно от трех до четырех месяцев, 14% — более четырех.

Осенью структура трат возвращается к привычной: 39% называют основными статьями продукты и повседневные покупки.

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