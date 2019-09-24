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Власти могут сократить финансирование трассы Москва — Казань вдвое

10:32, 24.09.2019 1
Власти могут сократить финансирование трассы Москва — Казань вдвое
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Минфин одобрил проект о нескольких этапах строительства платной скоростной трассы из Москвы в Казань. Теперь он оценивается в 250 млрд рублей.

Как пишут «Ведомости», новый план предполагает строительство только 230 км трассы к 2024 году, остальные 500 км должны появиться к 2027 году.

Окончательное решение о концепции проекта будет принимать премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ранее сообщалось, что в правительстве Татарстана положительно оценивают решение поскорее начать строительство трассы.

ОбществоИнфраструктураЭкономикаБюджет Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 24 сен
    мы в Нижегородской области Кстовского района уже нахлебались пробок и давно ждем объездную дорогу в объезд г. Кстово
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