Правительство утвердило правила госзакупок для школ на маркетплейсах

Такие площадки должны быть включены в реестр посреднических цифровых платформ и иметь логистическую инфраструктуру не менее чем в 45 регионах

Фото: Динар Фатыхов

Правительство установило требования к операторам маркетплейсов, через которые детские сады, школы и колледжи смогут проводить госзакупки. Соответствующее постановление подписано, передает пресс-служба правительства России.

Такие площадки должны быть включены в реестр посреднических цифровых платформ и иметь логистическую инфраструктуру не менее чем в 45 регионах, а также не менее двух поставщиков товаров из перечня средств обучения, утвержденного Минпросвещения. В список входят мебель, техника и оборудование.

— Новые нормы позволяют использовать возможности цифровых платформ для более удобной и оперативной закупки необходимых товаров. Требования к площадкам обеспечивают надежность поставок, широкий выбор товаров и наличие логистической инфраструктуры, чтобы школы, детские сады и колледжи могли быстрее получать все необходимое, — отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Документы для операторов, претендующих на участие, разместит Минфин в единой информационной системе. Подать их нужно до 2 ноября, проверка продлится до конца месяца. Затем Минфин сформирует перечень маркетплейсов и представит его на утверждение в правительство.

Ранее сообщалось, что пункты выдачи маркетплейсов хотят облагать налогом по кадастровой стоимости. Закон при принятии начнет действовать не ранее первого числа очередного налогового периода.

Алсу Сабирзанова