Эхо Шафранова: слабое большинство «Ак Барса» — новая головная боль Гатиятулина

Казанцы играют на пределе своих возможностей, дальше их ждет испытание «Локомотивом»

Первый матч «Ак Барса» в октябре завершился поражением подопечных Анвара Гатиятулина «Трактору». Встреча в столице Татарстана ознаменовалось счетом 2:3 в пользу челябинцев. Какие проблемы, отражающиеся на игре, наблюдаются у казанцев к началу октября, — в материале «Реального времени».

Переживания Анвара Гатиятулина за травмированных хоккеистов хорошо понимает Ги Буше из «Авангарда»

КХЛ радует поклонников российского хоккея обилием матчей, это ни для кого не новость. Буквально несколько дней регулярного чемпионата в календарном году обходятся без игр. Хоккеисты, в отличие от тех же футболистов, баскетболистов или, к примеру, волейболистов вынуждены проходить целые марафоны матчей. Естественно, это подкрепляется травмами, какими-то кадровыми потерями, которые оказываются настоящей головной болью для тренеров.

Анвара Гатиятулина и его штаб прекрасно понимают в том же «Авангарде». Омичи из-за переполненного лазарета к этому часу идут лишь восьмыми в турнирной таблице Восточной конференции. На фоне неудовлетворительных результатов над фигурой Ги Буше потихоньку сгущаются тучи. С другой стороны, а что поделать наставнику «Авангарда», которому приходится регулярно привлекать молодых игроков омской системы, чтобы хоть как-то компенсировать бесчисленные потери.

Разумеется, ничего плохого нет в том, чтобы давать шансы проявить себя в первой команде юным воспитанникам, вчерашним МХЛ-щикам. Но, как справедливо отмечал ранее главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин, все это должно быть поступательно. Вызов в КХЛ не должен сваливаться на молодых хоккеистов, как снег на голову. Они должны заслужить право играть в первой команде. Иначе никаких дивидендов тренерскому штабу это не принесет.

«Имеем то, что имеем»

«Ак Барс» находится в очень непростом положении сейчас. На полтора месяца выбыл из-за травмы нападающий Артем Галимов. Шесть матчей без перерыва играет Тимур Билялов на фоне повреждения второго голкипера Максима Арефьева. Да, пока что результаты «Ак Барса» не дают поводов для слишком пессимистичных раскладов. В усеченном составе казанцы идут третьими на «Востоке». Довольно уверенно подопечные Гатиятулина разобрались на днях с «Барысом» (4:1), который успел закошмарить многие команды КХЛ на старте регулярки своей результативностью в атаке.

Тем не менее вчерашний матч с «Трактором» фактически показал предел сегодняшнего «Ак Барса». Казанцы уступили в нем со счетом 2:3.



Себе в актив хозяева точно могут записать ударный третий период, в котором удалось сократить преимущество «Трактора» голом защитника Алексея Марченко. Любопытно, что последний раз капитан «Ак Барса» забивал 2 сентября 2024 года. Это был дебютный сезон Анвара Гатиятулина на посту наставника казанцев.

Неплохим выдалось и начало для «Ак Барса». Нападающий Кирилл Семенов, возможно, забил самую быструю шайбу команды в этом сезоне (23-я секунда). То есть эпизодично, отрезками, казанцы смотрятся неплохо. Но целостности хоккею «Ак Барса» недостает, это прекрасно понимает и Анвар Гатиятулин.

— Мы провели много активных отрезков, хорошо шли в давление, забирали много борьбы. Где-то позволяли сопернику создавать опасные моменты, в которых они показали высокий процент реализации. Конечно, хотелось бы увидеть другие цифры. Имеем то, что имеем, — заявил Гатиятулин на пресс-конференции.

«Ак Барс» — третья худшая команда КХЛ на сегодняшний день по реализации большинства

Одна из ключевых проблем «Ак Барса» сейчас — это игра команды в большинстве. У казанцев из-за отсутствия Артема Галимова нарушилось взаимодействие в первой спецбригаде. Не так эффективен на пятаке новичок Егор Соколов, если сравнивать его с перешедшим в межсезонье «Шанхай Дрэгонс»Дмитрием Яшкиным.

Но это детали. Если брать картину в целом фактор Константина Шафранова был, разумеется, ключевым в успехе прошлогоднего большинства «Ак Барса». 58-летний специалист покинул казанский клуб минувшим летом. Как сообщал Анвар Гатиятулин, Константин Шафранов отъехал по семейным обстоятельствам. Но полного понимания, вернется ли он в «Ак Барс» по ходу нынешнего сезона, у тренерского штаба казанцев до сих пор нет.

Функции Константина Шафранова в команде сейчас выполняет Денис Ячменев. Это, безусловно, талантливый передовой специалист, который здорово зарекомендовал себя в тренерском цехе еще когда работал в ВХЛ, возглавляя тюменский «Рубин».

О работе Ячменева многие нападающие «Ак Барса» высказываются позитивно. Но как тренер по большинству он вызывает вопросы.

К этому часу «Ак Барс» — третья худшая команда КХЛ по заброшенным шайбам в неравных составах. Процент реализации большинства у казанцев — всего 13,9%. Столько же, к слову, у «Автомобилиста» (13,9%). И замыкает антирейтинг череповецкая «Северсталь» (9,4%). Для общего понимания: лидер топа — минское «Динамо». В большинстве команда Сергея Брылина в этом сезоне забила уже 14 раз из 29 попыток (48,3% процента реализации).

— В целом есть острые моменты, где-то, наверное, не хватает четкости в завершении. Понятно, что со временем эта уверенность придет. Здесь еще отмечу, что мы потеряли Артема — одного из ключевых игроков большинства. Поэтому пока нет стабильности именно в бригадах. Ищем ее, работаем над этим. Игра спецбригад — один из ключевых компонентов, составляющих успех. Сейчас впереди небольшая пауза. Будем не только разбирать все по видео, но и постараемся поработать над этим на тренировках, — объяснил проблему большинства «Ак Барса» Анвар Гатиятулин в беседе с корреспондентом «Реального времени».

Матч против «Локомотива» 5 октября — испытание характером для «Ак Барса»

Октябрьский календарь казанцев по степени сложности в целом приемлемый. Но уже 5 октября «Ак Барсу» предстоит сыграть в «Татнефть Арене» против действующего обладателя Кубка Гагарина — ярославского «Локомотива». Под руководством Дмитрия Квартальнова «железнодорожники» занимают уверенное первое место в «Западной конференции». А об уровне состава «Локомотива» и говорить нечего. Команда практически не изменилась, по сравнению с прошлым чемпионским сезоном.

— Для нас сейчас важно проходить такие матчи с разными соперниками. Лидер чемпионата — хорошая проверка. На его фоне хотелось бы увидеть ту стабильность, над которой мы работаем и о которой говорим с ребятами. Сейчас у нас есть день на восстановление. Разберем соперника, свои матчи, посмотрим, что нужно поправить и в чем можем прибавить, — поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» Анвар Гатиятулин на пресс-конференции.

Если «Ак Барс» желает продолжать находиться в первой пятерке «Востока», то насущные проблемы тренерскому штабу казанцев необходимо устранять в самое ближайшее время. Ведь, по сути, переломным моментом во вчерашнем матче с «Трактором» стала игра «Ак Барса» в неравных составах. Сначала челябинцы выстояли в формате три на пять при счете 1:1, а потом сумели еще и забить в меньшинстве (4х5) усилиями Михаила Рольгизера.

«Ак Барс» — «Трактор» — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

1:0 Семенов (Терехов Сем., Денисенко, 00:23)

1:1 Низамеев (02:16, 5х4)

1:2 Рольгизер (Григоренко, 23:58, 4х5)

1:3 Легаре (Рыков, 38:11)

2:3 Марченко (Терехов Ст., 44:16)

ЛДС «Татнефть Арена», Казань. 8 416 зрителей.

