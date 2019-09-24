Сборную России по футболу могут отстранить от ЧМ-2022

Сборную России по футболу могут не допустить к участию на чемпионате мира 2022 года.

Подобный вариант рассматривает Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) как наказание из-за скандала с Московской антидопинговой лабораторией. Санкции могут коснуться чемпионатов мира по всем основным видам спорта.

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.

Ранее немецкий телеканал ARD обвинил Россию в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории.