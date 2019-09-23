Итоги дня: саммит разведчиков в Казани, новые проблемы РУСАДА, возвращение Друзя

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 23 сентября.

Сегодня в Казани прошло совещание руководителей органов безопасности и разведок стран СНГ. На нем выяснилось, что практически все страны СНГ подвергаются сильному внешнему воздействию и провокационным конфликтам, а сама обстановка вокруг Содружества становится более сложной, чем в любое другое время после холодной войны. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татарстан получит 50 млн рублей на проведение форума по нацпроектам. Впервые он будет проведен в Казани. После столицы республики право проведения мероприятия получит Нижний Новгород.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о ратификации Парижского соглашения по климату. Изначально это планировалось сделать в следующем году.

Американская торговая палата (АТП) планирует открыть свое представительство в Казани. Бизнес из США рассматривает Татарстан как перспективный регион для инвестиций.

Один из старейших туроператоров Великобритании и мира Thomas Cook готовится к банкротству. О необходимости «принудительной ликвидации с немедленным вступлением решения в силу» объявил совет директоров компании.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации. Решение было принято на сегодняшнем заседании исполкома WADA в Токио. Оно связано с несоответствиями между данными, переданными Россией экспертам WADA в январе 2019 года, и информацией, которая содержится в базе LIMS.

Сегодня стало известно, что 27 сентября в Казани отключат водоснабжение большей части домов Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов. Воды не будет в течение 30 часов, за это время сотрудники «Водоканала» проведут ремонтные работы запорной арматуры на Волжском водозаборе.

В этом году в 20 парках и скверах Казани прошло около 1000 мероприятий, которые посетили почти полмиллиона человек. После реконструкции общественные пространства столицы Татарстана стали круглогодичными. Они популярны среди горожан и приезжих в разное время года. Руководитель Дирекции парков и скверов Казани Марат Закиров во время «делового понедельника» в мэрии подвел итоги летнего сезона. Подробнее о создании комфортного городского пространства — в материале «Реального времени».

Александр Друзь вернется в клуб «Что? Где? Когда?», однако играть до конца сезона он не будет. Он был отстранен после того, как главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер сообщил, что Друзь пытался его подкупить в ноябре 2018 года.

Казанский «Ак Барс» в выездном матче против новосибирской «Сибири» уступил со счетом 2:4. Это поражение прервало победную серию «барсов», включавшую шесть матчей подряд.

Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов сообщил, что анонс Минфина России о сокращении численности госслужащих с 2020 года появился преждевременно, так как правительство не принимало окончательного решения.