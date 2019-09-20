В Казани на следующей неделе в ряде районов отключат воду из-за внеплановых ремонтных работ

В Казани на следующей неделе, 27 сентября, будет отключено водоснабжение в части Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов города.

Это связано с внеплановым ремонтом одной из основных запорных арматур Волжского водозабора. Предварительно уточняется, что вода будет подана утром в воскресенье, 29 сентября.

Подача воды будет прекращена в 1 788 многоквартирных домах, 10 190 частных домах и в 851 объекте социальной сферы на правом берегу Казанки. Еще в 309 домах и 76 соцобъектах давление воды понизят.

Кроме того, ремонт запорной арматуры будет выполнен на магистральном водоводе, также работы по замене задвижек пройдут на городских сетях. Отмечается, что это не повлияет на общее время отключения.

Водоснабжение в Вахитовском, Приволжском и Советском районах Казани будет подаваться в обычном режиме.