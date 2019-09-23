Друзь вернется в программу «Что? Где? Когда?»

Александр Друзь вернется в клуб «Что? Где? Когда?», однако играть до конца сезона он не будет.

«Телекомпания «Игра-ТВ», учитывая принесенные Александром Друзём извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб», — говорится в сообщении на сайте компании-производителя шоу.

Всего в осенней серии против телезрителей сыграют пять команд клуба.

Напомним, главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер сообщил, что Друзь пытался его подкупить в ноябре 2018 года. По его словам, знаток предлагал ему накануне записи программы раскрыть список вопросов и ответы в обмен на часть выигрыша от 3 млн рублей. В ответ Друзь рассказал, что Бер сам предложил ему сделку, согласно которой магистр должен был получить ответы на вопросы, а потом отдать часть денег от выигрыша.

В результате скандала Первый канал отстранил Александра Друзя и Илью Бера от участия в программах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?». Причем СМИ писали, что Друзь не вернется в шоу.