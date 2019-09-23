Россия приняла Парижское соглашение по климату

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о ратификации Парижского соглашения по климату.

Об этом он сообщил на заседании с вице-премьерами, пишет «РИА Новости».

Изначально сообщалось, что Россия планирует ратифицировать Парижское соглашение по климату не раньше 2020 года. Подписание состоялось в 2015 году.

Парижское соглашение — соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение было подготовлено взамен Киотского протокола в ходе Конференции по климату в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 года, а подписано 22 апреля 2016 года. Целью соглашения является «активизировать осуществление» Рамочной конвенции ООН по изменению климата, в частности, удержать рост глобальной средней температуры «намного ниже» 2°C и «приложить усилия» для ограничения роста температуры величиной 1,5°C.