Торговая палата США откроет представительство в Казани

Американская торговая палата (АТП) планирует открыть свое представительство в Казани. Бизнес из США рассматривает Татарстан как перспективный регион для инвестиций.

«Было бы хорошо открыть торговое представительство и в Казани, мы занимаемся этим вопросом. Когда оно появится, пока рано предсказывать, но мы работаем над этим», — приводят «Известия» слова президента ассоциации Алексиса Родзянко.

Внешнеторговый оборот США и Татарстана в первом полугодии 2019 года превысил $290,4 млн. Однако до введения санкций годовой объем достигал $1 млрд.

Как рассказала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, прямые инвестиции из Америки за 2018 год и первое полугодие 2019-го достигли $219 млн. Это приблизительно одна двенадцатая от общего объема инвестиций в Россию.

Напомним, что в середине сентября Татарстан представил промышленный и инвестиционный потенциал республики.