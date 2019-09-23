WADA запустила процедуру несоответствия России антидопинговому кодексу

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.

Решение было принято на сегодняшнем заседании исполкома WADA в Токио. Оно связано с несоответствиями между данными, переданными Россией экспертам WADA в январе 2019 года и информацией, которая содержится в базе LIMS, пишет РБК со ссылкой на руководителя департамента спортивных конвенций Совета Европы и члена Набсовета РУСАДА Сергея Хрычикова.

РУСАДА дали три недели на то, чтобы подготовить и предоставить объяснения предполагаемых нарушений.

Ранее немецкий телеканал ARD обвинил Россию в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории.