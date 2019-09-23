В Британии банкротится один из старейших туроператоров мира Thomas Cook

Один из старейших туроператоров Великобритании и мира Thomas Cook готовится к банкротству. О необходимости «принудительной ликвидации с немедленным вступлением решения в силу» объявил совет директоров компании.

«Заявление о принудительной ликвидации компании до открытия бизнеса сегодня было подано в Высокий суд и дано распоряжение о назначении официального лица в качестве ликвидатора компании», — цитирует сообщение The Mirror.

Исполнительный директор Thomas Cook Питер Фанкхаузер извинился перед клиентами, сотрудниками, поставщиками и партнерами компании.

В свою очередь, управление гражданской авиации Великобритании сообщило в воскресенье, что все заказы Thomas Cook были отменены.

Согласно планам правительства, клиенты из Великобритании будут возвращены в страну с 23 сентября по 6 октября.