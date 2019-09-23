В Британии банкротится один из старейших туроператоров мира Thomas Cook
Один из старейших туроператоров Великобритании и мира Thomas Cook готовится к банкротству. О необходимости «принудительной ликвидации с немедленным вступлением решения в силу» объявил совет директоров компании.
«Заявление о принудительной ликвидации компании до открытия бизнеса сегодня было подано в Высокий суд и дано распоряжение о назначении официального лица в качестве ликвидатора компании», — цитирует сообщение The Mirror.
Исполнительный директор Thomas Cook Питер Фанкхаузер извинился перед клиентами, сотрудниками, поставщиками и партнерами компании.
В свою очередь, управление гражданской авиации Великобритании сообщило в воскресенье, что все заказы Thomas Cook были отменены.
Согласно планам правительства, клиенты из Великобритании будут возвращены в страну с 23 сентября по 6 октября.Бизнес
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