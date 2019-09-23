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Татарстан получит 50 млн рублей на проведение форума по нацпроектам

10:47, 23.09.2019
Татарстан получит 50 млн рублей на проведение форума по нацпроектам
Фото: pixabay.com

Татарстан получит 50 млн рублей на проведение форума по нацпроектам.

Ежегодно средства в регионы-организаторы мероприятия будет направлять Министерство финансов России.

Правительство утвердило проведение в России со следующего года ежегодного всероссийского форума «Национальное развитие», посвященного работе в рамках национальных проектов. Мероприятие будет проводиться «в целях формирования единых подходов правительства и субъектов РФ по достижению национальных целей и реализации национальных проектов», пишет ТАСС.

Министерству финансов поручено каждый год предусматривать выделение «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ» (РАНХиГС) 50 млн рублей.

Напомним, форум, посвященный национальным проектам, будет проходить раз в два года. Впервые он будет проведен в Казани. После столицы республики право проведения мероприятия получит Нижний Новгород.

В пояснительных документах к распоряжению указывается, что единые подходы, которые будут формироваться в ходе форума, будут вырабатываться также и с участием бизнеса и общественности.

ОбществоВластьЭкономика Татарстан
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