Правительство России назвало преждевременной информацию о сокращении госслужащих

Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов сообщил, что анонс Минфина России о сокращении численности госслужащих с 2020 года появился преждевременно, так как правительство не принимало окончательного решения.



По его словам, в настоящее время «идет обсуждение разных концепций и подходов к реформированию» и глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев вскоре планирует провести ряд совещаний на эту тему, пишет «РИА Новости».

Ранее в Минфине РФ рассказали о готовящейся реформе госуправления, которая должна сэкономить стране до 100 млрд рублей в год. В ее рамках планируется сократить численность госслужащих. Сокращение предполагается провести в два этапа. На втором этапе реформы территориальные органы министерств и ведомств будут преобразованы в филиалы без статуса юридического лица и без подразделений.