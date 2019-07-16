Главное к утру: экстренное возвращение Boeing в Казань, штрафы жены Хабирова, арест основателя «Нового потока»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 16 июля.
Самолет авиакомпании «Победа» экстренно вернулся в аэропорт Казани сразу после вылета. Причиной стало задымление салона и возможные неисправности в левом двигателе. На борту лайнера находились 185 пассажиров и 6 членов экипажа. Позже воздушное судно вылетело из Казани.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин опубликовал короткий видеоотчет о своей поездке на Lada XRay. Глава МЭР выложил разбитый на три эпизода ролик в Instagram.
Жена Радия Хабирова накопила штрафов на 16,5 тысячи рублей. Всего в базе ФССП России за ней значатся 11 позиций. Так, семь из них составляют штрафы ГИБДД по Москве, которые тянутся с 2017 года.
Пресс-служба Минэкономразвития РФ назвала «однобокими» выводы о причастности деятельности министерства к массовой гибели пчел в России. В министерстве подчеркнули, что более важной проблемой явилось «отсутствие необходимого урегулирования вопросов применения пестицидов и агрохимикатов».
Тверской суд Москвы вынес решение по мере пресечения основателю компании «Новый поток» Дмитрию Мазурину. Он отправлен в СИЗО на 2 месяца, его подозревают в мошенничестве на $29 млн.
Врио начальника управления «А» (группа «Альфа») Центра спецназначения ФСБ России назначен полковник Кирилл Курносов. Утверждать нового командира подразделения будет президент страны Владимир Путин.Общество
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