В ФСБ назначили нового командира «Альфы»

Врио начальника управления «А» (группа «Альфа») Центра спецназначения ФСБ России назначен полковник Кирилл Курносов.

«Вместо Валерия Канакина, ушедшего с этой должности весной, исполняющим обязанности начальника управления «А» был назначен полковник Кирилл Курносов», — приводит слова президента ассоциации ветеранов антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова «РИА Новости».

Он убежден, что отставка Канакина не связана с задержанием офицеров «Альфы» подозреваемых в разбое. Утверждать нового командира подразделения будет президент страны Владимир Путин.

Ранее Гончаров рассказал, что начальник спецподразделения ФСБ РФ «Альфа» Валерий Канакин был уволен c должности еще в мае.



