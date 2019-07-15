Самолет Казань — Санкт-Петербург вернулся в аэропорт сразу после взлета

Самолет авиакомпании «Победа» вернулся в аэропорт Казани сразу после вылета. По предварительным данным причиной стал сильный запах гари на борту.

Рейс B738 Казань — Санкт-Петербург вылетел в 20:55.

По данным телеграм-канала Baza, у самолета Boeing загорелся один из двигателей. Однако серьезных повреждений лайнер не получил, а среди пассажиров никто не пострадал.