Самолет Казань — Санкт-Петербург вернулся в аэропорт сразу после взлета
Самолет авиакомпании «Победа» вернулся в аэропорт Казани сразу после вылета. По предварительным данным причиной стал сильный запах гари на борту.
Рейс B738 Казань — Санкт-Петербург вылетел в 20:55.
По данным телеграм-канала Baza, у самолета Boeing загорелся один из двигателей. Однако серьезных повреждений лайнер не получил, а среди пассажиров никто не пострадал.
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