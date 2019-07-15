Суд арестовал основателя «Нового потока» на 2 месяца

Сегодня Тверской суд Москвы вынес решение по мере пресечения основателю компании «Новый поток» Дмитрию Мазурину. Он отправлен в СИЗО на 2 месяца, по подозрению в мошенничестве на $29 млн.

Бизнесмен вины не признал и назвал уголовное дело «смешным», передает «РИА Новости».

Как пишут «Ведомости», суть претензий Сбербанка заключается в использовании мошеннической схемы в то время, когда «Новому потоку» принадлежал крупнейший в России нефтеперерабатывающий завод — Антипинский НПЗ. Утверждается, что предприятие продавало топливо связанным с «Новым потоком» компаниям по заниженным ценам. Это нанесло существенный ущерб предприятию, поскольку денежные средства в большом количестве выводились за рубеж.

Напомним, что Мазуров был задержан в субботу по прилету в Москву.