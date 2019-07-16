Рейс «Победы», экстренно вернувшийся в аэропорт из-за задымления, вылетел из Казани
Рейс авиакомпании «Победа» вылетел из Казани в Санкт-Петербург в ночь на вторник, 16 июля.
Воздушное судно отправилось в 2.47 по местному времени, передает «Интерфакс».
Напомним, вечером 15 июля самолет экстренно вернулся в аэропорт Казани сразу после вылета. Причиной стало задымление салона и возможные неисправности в левом двигателе.
На борту Boeing 737-800 находились 185 пассажиров и 6 членов экипажа.БизнесТранспорт Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым