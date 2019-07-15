Орешкин опубликовал видеоотчет о пробеге Нижний Новгород — Казань — Тольятти

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин опубликовал короткий видеоотчет о своей поездке на Lada X-Ray. Глава МЭР выложил разбитый на три эпизода ролик в Instagram.

«Краткий видеоотчет: по минуте о каждом из дней!», — написал министр.

На видео попало посещение министром Зеленодольского завода имени Горького и визит в Иннополис. Также можно разобрать, что на следующее утро он стартует из ГСК «Свияжские холмы». Запечатлен проезд через Казань, встреча с президентом РТ Рустамом Миннихановым при посещении рыбного хозяйства в Лаишевском районе.

Можно также отметить, как Орешкин с женой остановился у поля фацелии чтобы сделать селфи на фоне фиолетовых цветов.

Напомним, что глава Минэкономразвития затеял это путешествие для оценки необходимости строительства платной трассы Москва — Нижний Новгород — Казань. По итогам поездки министр решил, что пока достаточно реконструировать М-7.





