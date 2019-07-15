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В Минэкономразвития РФ ответили на обвинения в причастности к массовой гибели пчел

23:53, 15.07.2019
В Минэкономразвития РФ ответили на обвинения в причастности к массовой гибели пчел
Фото: minleshoz.tatarstan.ru

Пресс-служба Минэкономразвития РФ назвала «однобокими» выводы о причастности деятельности министерства к массовой гибели пчел в России. В министерстве подчеркивают, что более важной проблемой явилось «отсутствие необходимого урегулирования вопросов применения пестицидов и агрохимикатов».

В МЭР считают, что гибель пчел не вызвана тем, что Россельхознадзор был лишен контрольно-надзорных полномочий, передает «Российская газета».

Ранее ведомство заявило, что корни проблемы лежат именно в решении Минэкономразвития от 2011 года. Тогда министерство добилось лишения Россельхознадзора соответствующих полномочий.

В министерстве уверены, что современная техника позволяет собирать соответствующую информацию с предприятий, применяющих пестициды, и доводить ее до пчеловодов.

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