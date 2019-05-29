Итоги дня: результаты праймериз «Единой России» в РТ, проверка российских школ, отставка спецпрокурора США

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 29 мая.



Сегодня в татарстанском отделении «Единой России» огласили результаты предварительного голосования для отбора кандидатов от партии в депутаты Госсовета республики.



Генпрокуратура в 2019 году проведет комплексную проверку образовательных учреждений России. По словам генпрокурора РФ Юрия Чайки, в настоящее время в стране много школ, где отсутствуют система видеонаблюдения и охрана, не соблюдается пропускной режим.



Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимался расследованием обвинений против России во вмешательстве в президентские выборы, подал в отставку.



В Казани появится православное «Радио Вера». Оно будет вещать на частоте 95,5 МГц, 0,5 кВт.



Президент РТ Рустам Минниханов поздравил сборную Татарстана, занявшую первое место в медальном зачете VII Национального чемпионата WorldSkills Russia. Торжественное мероприятие прошло в ДК им. Ленина.



Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, которому накануне было возвращено гражданство Украины, вернулся в страну.

В Госдуму РФ внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» до 2020 года. Согласно проекту, граждане в упрощенном порядке смогут оформить в собственность жилые постройки на садовых участках до 1 марта 2020 года.

