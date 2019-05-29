В Госдуму РФ внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» до 2020 года

Правительство внесло в Госдуму РФ собственный вариант законопроекта о продлении «дачной амнистии». Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно проекту, граждане в упрощенном порядке смогут оформить в собственность жилые постройки на садовых участках до 1 марта 2020 года. На данный момент не все жители страны реализовали такую возможность, пишет РБК.

Необходимость продления обусловлена охватом как можно большего количества граждан для реализации «дачной амнистии».

Напомним, ранее сообщалось, что в России могут провести «гаражную амнистию».