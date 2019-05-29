Генпрокуратура в 2019 году проведет комплексную проверку в школах России

Генпрокуратура в текущем году проведет комплексную проверку образовательных учреждений России. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка.

«Проблема очень острая. Мы наблюдаем большое количество школ, где отсутствуют система видеонаблюдения и охрана, не соблюдается пропускной режим, не работает оборудование, необходимое для обеспечения систем пропуска», — сказал генпрокурор РФ в ходе выступления в Госдуме.



По словам Юрия Чайки, в 2018 году прокурорами выявлено 56 тысяч нарушений закона в этой сфере, в суды они обратились с исками почти в 5 тысячах случаев, передает ТАСС.



Ранее президент Республики Татарстан Рустам Минниханов после пожара в одной из школ Актанышского района поручил провести проверку пожарной безопасности школ и детских садов республики.

