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Спецпрокурор Мюллер, который занимался расследованием «российского вмешательства», подал в отставку

18:25, 29.05.2019
Спецпрокурор Мюллер, который занимался расследованием «российского вмешательства», подал в отставку
Фото: commons.wikimedia.org

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимался расследованием обвинений против России во вмешательстве в президентские выборы, подал в отставку.

По словам Мюллера, президент США Дональд Трамп «не может быть обвинен в федеральном преступлении, пока он находится на своем посту, это неконституционно». Поэтому, предъявить ему обвинения «не было варианта», сообщает «Дождь» со ссылкой на Associated Press.

Напомним, что в конце марта спецпрокурор Роберт Мюллер закончил расследование, связанное с «российским вмешательством» в выборы президента 2016 года.

В докладе говорится, что РФ вмешивалась в выборы в США в 2016 году через соцсети и путем хакерских атак. Отмечается, что Россия хотела, чтобы Трамп стал президентом США, однако «следствие не выявило, что члены кампании Трампа вступали в сговор или координировались с российским правительством».

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