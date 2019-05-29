Бывший президент Грузии Саакашвили вернулся на Украину

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, которому накануне было возвращено гражданство Украины, вернулся в страну.

Как сообщает телеканал Rustavi 2, политик приземлился в киевском аэропорту «Борисполь» и прошел паспортный контроль.

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Михаилу Саакашвили возвращается гражданство страны.



Этим документом Зеленский отменил действие одного из положений указа 2017 года, которое было подписано предыдущим лидером страны Петром Порошенко и лишало Саакашвили гражданства. Сам Саакашвили тогда заявил, что Петр Порошенко нарушил конституцию страны и международные обязательства Украины, лишив его гражданства.

