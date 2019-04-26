Итоги дня: День родного языка в РТ, сохранение ключевой ставки, уголовное дело из-за загрязнения российской нефти

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 26 апреля.

Сегодня в Татарстане отмечается День родного языка и 133-летие со дня рождения Габдуллы Тукая. В рамках празднования президент Татарстана Рустам Минниханов открыл новый концертный зал имени Ильгама Шакирова в МВЦ «Казань Экспо» и вручил государственные премии имени Габдуллы Тукая.

На очередном заседании 26 апреля совет директоров Центробанка принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. В дальнейшем ЦБ будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также допускает снижение ставки уже во II—III кварталах 2019 года.



В Мордовии и Нижегородской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сложной пожароопасной ситуации.

В России возбудили уголовное дело по факту загрязнения российской нефти. В «Транснефти» назвали загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» умышленным — в трубопровод через частный «Самаратранснефть-терминал» вбросили хлорорганику.

Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы. Ее обвиняли в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории страны.

Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни. В последнее время она тяжело болела.

Президент России Владимир Путин подписал указ о реорганизации Казанского завода точного машиностроения путем присоединения к нему Чапаевского механического завода в Самарской области.

Сегодня прошло очередное заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». Подробнее — в репортаже «Реального времени».