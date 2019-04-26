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В Мордовии вслед за Нижегородской области ввели режим ЧС

17:37, 26.04.2019
В Мордовии вслед за Нижегородской области ввели режим ЧС
Фото: pixabay.com

В Мордовии ввели режим чрезвычайной ситуации объявили из-за сложной пожароопасной ситуации и возгораний сухой травы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, с начала апреля произошло 1215 возгораний сухой травы, что в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее число пожаров зафиксировано в Ковылкинском, Лямбирском районах, а также в Саранске.

Напомним, что в Нижегородской области также ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожароопасной обстановки.

Происшествия
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