Новости экономики

14:58 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

13:30, 26.04.2019
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
Фото: wikipedia.org

На очередном заседании 26 апреля совет директоров Центробанка принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Там отмечается, что повышения ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года были достаточными для ограничения эффектов разовых проинфляционных факторов. По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года.

В дальнейшем ЦБ будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза. Регулятор допускает переход к снижению ключевой ставки во второй половине 2019 года.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 14 июня.

Напомним, 22 марта Центробанк также сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.

ЭкономикаФинансы
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров