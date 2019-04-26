Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

На очередном заседании 26 апреля совет директоров Центробанка принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Там отмечается, что повышения ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года были достаточными для ограничения эффектов разовых проинфляционных факторов. По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года.

В дальнейшем ЦБ будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза. Регулятор допускает переход к снижению ключевой ставки во второй половине 2019 года.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 14 июня.



Напомним, 22 марта Центробанк также сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.

