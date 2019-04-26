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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об умышленном загрязнении российской нефти

17:50, 26.04.2019
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об умышленном загрязнении российской нефти
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В России возбудили уголовное дело по факту загрязнения российской нефти.

В «Транснефти» назвали загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» умышленным — в трубопровод "Дружба" через частный "Самаратранснефть-терминал" вбросили хлорорганику. пишет ТАСС.

Отмечается, что "Самаратранснефть-терминал" принимает нефть нескольких малых производителей.

Ранее в «Белнефтехиме» сообщили, что ущерб от некачественной российской нефти оценивается в $100 млн. Правоохранители организовали проверки, чтобы выяснить как некачественная нефть попала в трубопровод.

Происшествия
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