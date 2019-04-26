Американский суд приговорил Марию Бутину к 18 месяцам заключения

Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы.



Об этом сроке суд просил прокурор. Защита Бутиной настаивала, чтобы срок заключения составил девять месяцев, которые она уже провела, пишет «Медуза».

Сама Бутина попросила суд дать ей шанс вернуться в Россию.

Мария Бутина была задержана 15 июля 2018 года в Вашингтоне. Власти США обвинили ее в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории страны. Максимальное наказание по статье о сговоре предполагает до 5 лет лишения свободы.

На последнем слушании россиянка признала вину в том, что действовала на территории США как иностранный агент, чтобы получить доступ к группам консервативных политиков и создать канал связи между Кремлем и президентом Дональдом Трампом.