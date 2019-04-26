Актриса Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни

Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни.



«Предполагается, что прощание с Быстрицкой пройдет в понедельник, 29 апреля, в нашем театре», — сообщили ТАСС в пресс-службе Малого театра.

В последнее время Быстрицкая тяжело болела.



Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. В 1953 году окончила Киевский институт театрального искусства им. И.К. Карпенко-Карого. В кино актриса дебютировала в роли Лены Алексеенко в картине «В мирные дни».

Большую известность актрисе принесла роль Аксиньи («Тихий Дон», 1957—1958). После «Тихого Дона» Быстрицкая снялась в «Добровольцах». С 1978 года занималась педагогической деятельностью в Высшем театральном училище им. М.С. Щепкина. Также Быстрицкая выступала на концертах, где пела романсы, русские народные песни, песни военных лет



Ранее на 94-м году жизни умерла российская актриса Маргарита Жарова, сыгравшая Клавдию Ковалеву в фильме «Молодая гвардия».

