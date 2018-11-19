Итоги дня: продажа оружия в Татарстане, акцизы на колбасу и открытие Турецкого потока

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 19 ноября.

Депутаты Госсовета Татарстана предложили внести в Госдуму проект федерального закона о внесении изменений в КоАП РФ и в федеральный закон «Об оружии». В частности, законопроект предлагает продавать оружие гражданам не с 18 лет, а с 21 года. Подробно об этом и других инициативах татарстанских депутатов — в материале «Реального времени».

Генпрокуратура России начала проверку в отношении главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера на причастность к гибели юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО. Предполагается, что Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия». При этом приговор по делу о смерти юриста может быть отменен для возобновления расследования.

Бурное обсуждение вызвала новость, что стоимость колбасных изделий в России может увеличиться почти на 30% в связи с возможным введением акциза на продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон. По мнению экспертов, нововведение будет способствовать оздоровлению нации, а также поможет увеличить продолжительность жизни населения. В Минздраве РФ поддержали такую инициативу, однако в Минсельхозе с мнением коллег не согласились.

Тем временем, бывший игрок казанского клуба «Рубин» Гекдениз Карадениз вместе с семьей уехал из Казани. Семья турецкого полузащитника прожила в столице Татарстана 11 лет.



А президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыли морской участок газопровода «Турецкий поток». Завершить укладку наземной части трубопровода планируется уже в следующем году.