На откуп кабмину: сколько брать за парковку в Казани и кому закрыть въезд в центр

Татарстанские законодатели снова хотят «разрулить» ситуацию на дорогах за счет автомобилистов

Фото: Максим Платонов

По мнению ряда экспертов, Татарстан вновь имеет все шансы отличиться в качестве застрельщика передовых инициатив в деле законотворчества как на местном, так и на федеральном уровне. Бурные дискуссии на сегодняшнем, 43-м заседании Госсовета республики вызвали «инновационный» проект закона «О регулировании отдельных вопросов в области организации дорожного движения в Республике Татарстан» и законодательная инициатива татарстанских депутатов — ввести общероссийский запрет на владение огнестрельным оружием лицами, не достигшими 21-летнего возраста. За выступлениями депутатов следило «Реальное время».

Разговор в пользу бедных



Заседание Госсовета началось с минуты молчания: депутаты почтили память Сакины Шаймиевой. А сразу после этого благостный ход мыслей коллег нарушил член фракции КПРФ Артем Прокофьев, предложивший снять с повестки дня обсуждение затрагивающего интересы множества автовладельцев республики законопроекта, который, согласно названию, предусматривает введение регулирования отдельных вопросов организации дорожного движения, а по сути вводит правила, по которым в республике будет осуществляться вся парковочная деятельность.

— Могу пояснить прямо сейчас… — рвался в бой Прокофьев, а получив слово, заявил: — Законопроектом предусмотрена возможность вводить ограничение движения для определенных типов транспортных средств в зависимости от их экологического класса, наполненности пассажирами, а также в течение определенного времени суток. По сути, мы имеем попытку ввести правовой фундамент для [обоснования] запрета на въезд в центр Казани и других крупных городов определенного типа автомобилей… Я считаю, что это неуместно сейчас, в условиях большого социального напряжения среди населения, такой законопроект рассматривать.

К тому же, заметил Прокофьев, положения законопроекта опираются на положения федерального закона, который еще не вступил в действие:

— Он вступит в действие только 30 декабря 2018 года, а мы такой подарочек в кавычках хотим людям сделать перед новым годом?

Однако председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, выслушав возражения зампредседателя Комитета по законности и правопорядку Марата Галеева, заявившего, что новый законопроект, напротив, расширяет права граждан и что опасения депутата-коммуниста полностью беспочвенны, поставил вопрос на голосование.

Судьбу вопроса решил один голос: за то, чтобы снять его с повестки, проголосовал 41 депутат, против — 42 при четырех воздержавшихся. В общем, голосование ясно показало, насколько сами депутаты уверены в зрелости законопроекта…

Ограничения — как в Европе, «компенсация» — как в Казани

Однако, когда дело спустя почти три часа дошло до обсуждения законопроекта по существу, законодатели уже меньше поддавались эмоциям. И пылкая речь Прокофьева, который призывал коллег вникнуть в отдельные положения документа, чреватые негативными последствиями не только для автомобилистов, но и в целом для горожан, в том числе для тех, кто пользуется общественным транспортом, возымела минимальное действие.

Законопроект, в котором сформулированы основные принципы, определяющие полномочия органов местного самоуправления в области организации дорожного движения, делегирует кабмину, в частности, полномочия по определению органа исполнительной власти, уполномоченного в области организации движения в РТ, а также размера платы за пользование платными парковками на автодорогах и ряд иных важных полномочий. А уполномоченный орган исполнительной власти, по замыслу авторов законопроекта, будет уже мониторить дорожное движение и в зависимости от результатов мониторинга решать, на каких участках дорог парковка должна быть платной. Но какой бы сложной с точки зрения исполнительной власти ни была ситуация на дороге, законопроект содержит архиважное положение о том, что даже для ее улучшения нельзя вводить платную парковку у зданий образовательных организаций (включая дошкольные), государственных медучреждений, органов местного самоуправления и организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, а также на земельных участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов.

Но самым важным моментом с точки зрения противников законопроекта в существующем виде является его статья, предусматривающая возможность ограничить или вовсе прекращать движение по дорогам «транспортных средств определенных видов (типов), категорий, экологического класса, наполненности пассажирами, а также в отношении определенных дней и времени суток». По сути, как заявил Артем Прокофьев, исполком Казани или любого другого муниципального образования в любой момент может запретить въезд в центр старых автомобилей, автомобилей, в которых мало пассажиров, и т.п. — под флагом улучшения организации дорожного движения. Он напомнил, что в прошлые годы, вводя в Казани платную парковку, городские власти обещали горожанам в качестве компенсации улучшение работы общественного транспорта и создание доступных перехватывающих парковок, а на деле «компенсировали» нововведения тем, что подняли стоимость проезда в общественном транспорте и установили на перехватывающей парковке у метро «Козья слобода» такие цены, что автовладельцы дружно предпочитают ей менее удобную, зато бесплатную — у «Тандема».

— На «Козьей слободе» сегодня было свободно 135 из 150 мест, — подтвердил коммунист слова статистикой.

— Я совсем не воспринимаю возбужденный тон депутата Прокофьева, — отреагировал на эти доводы Марат Галеев. — Важно, чтобы не было злоупотреблений и фантазий в ту или иную сторону… А ограничения на движение в левом ряду для одного водителя есть во многих странах.

В итоге закон приняли в первом чтении 78 голосами против четырех и решили вернуться к его дальнейшему обсуждению 7 декабря.

Не стреляйте, мужики!

Еще больше дебатов вызвала татарстанская законодательная инициатива, явившаяся реакцией на керченскую трагедию. Чтобы стрельба по живым мишеням не повторилась, татарстанские законодатели предлагают на уровне России запретить лицам моложе 21 года владеть и, соответственно, пользоваться огнестрельным оружием, а граждан, которые проявляли агрессию, например избили кого-либо, и понесли за это предусмотренную законом административную ответственность, лишать этого права на определенный срок — как минимум на срок, в течение которого эти граждане считаются подвергнутыми административному наказанию. Причем в процессе обсуждения от представителей партий и общественных движений Татарстана поступили предложения еще и ужесточить эти формулировки.

К примеру, председатель регионального отделения «Партии ветеранов России» Альберт Бикмуллин предложил лишить права приобретать и использовать оружие еще и живодеров — тех, кто был осужден за жестокое обращение с животными. А председатель партии «Яблоко» в РТ Руслан Зинатуллин счел недостаточным лишать права пользования оружием осужденных за драку на срок административного наказания:

— А если этот срок пятнадцать суток? — напомнил он. — Это несерьезно.

И предложил лишать дебоширов оружия как минимум на год.

А вот что касается условия достижения 21-летнего возраста — представитель «Яблока» высказался решительно против него. Зинатуллин напомнил, что с 18 лет до 21 года рано вступившие в брак представители народов Крайнего Севера тоже должны как-то кормить семью, а кормятся они обычно охотой. Разумеется, используя огнестрельное оружие. К тому же ограничение на возраст владения огнестрельным оружием, по его мнению, обернется ограничениями на работу. «Человек, отслужив в армии, может захотеть устроиться в военизированную охрану, и как ему быть?» — заметил он перед заседанием Госсовета в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

В другую крайность ударился уполномоченный представитель партии ПАРНАС в Татарстане Марсель Шамсутдинов, который заявил: если бы у тех, кто находился рядом с керченским стрелком в момент трагедии имелось оружие, они могли бы его сами остановить, а в отсутствие такового у студентов и преподавателей колледжа он продолжал убивать, пока полиция, как водится, опаздывала с реакцией на ЧП. Поэтому Шамсутдинов высказался против законодательной инициативы татарстанских депутатов и предложил альтернативную — разрешить всем россиянам иметь при себе оружие и снять законодательные барьеры, которые сейчас заставляют людей бояться перейти черту при самообороне, после которой по нашим законам обороняющийся сам может считаться преступником.

Зато руководитель регионального отделения КПРФ Хафиз Миргалимов потребовал ужесточить порядок продажи не только огнестрельного, но даже и газового оружия, используемого для самозащиты. Фарид Мухаметшин подытожил дебаты сентенцией о том, что «надо улучшить воспитательную работу среди учащихся школ и средних учебных заведений», и на этом обсуждение свернули — решили обобщить все предложения и изложить их «с учетом мнения прокуратуры и Минюста».