Экс-игрок «Рубина» Карадениз вместе с семьей покинул Казань

Бывший игрок казанского клуба «Рубина» Гекдениз Карадениз вместе с семьей уехал из Казани.

«Вот и подошли к концу 11 лет нашего проживания в Казани. Здесь у нас было огромное количество замечательных и счастливых дней. Всем и каждому большое спасибо. Мы будем очень скучать», — написала супруга Карадениза Серра на своей странице в Instagram.

Напомним, что Гекдениз Карадениз выступал за казанский «Рубин» с 2008 года, провел 300 матчей и забил 52 мяча. В составе «Рубина» турецкий полузащитник дважды стал чемпионом России, завоевал Кубок России и два Суперкубка.



Экс-игрок «Рубина» Рифат Жемалетдинов заявил, что по соотношению возраст/качество игры из легионеров «Рубина» его больше всех впечатлил Карадениз.