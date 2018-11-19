Госсовет Татарстана предложил продавать оружие с 21 года

Депутаты Госсовета РТ предложили внести в Госдуму проект федерального закона о внесении изменений в КоАП РФ и в федеральный закон «Об оружии». В частности, законопроект предлагает продавать оружие гражданам не с 18 лет, а с 21 года.

Также изменения предполагают запрет на пользование оружием и хранение его для граждан, подвергнутых административному наказанию за побои или совершение иных насильственных действий, передает корреспондент «Реального времени».

В ходе обсуждения законодательной инициативы региональное отделение Партии ветеранов России и Партии пенсионеров России «За социальную справедливость» поддержали инициативу.

Представители «Яблока» выступили против увеличения возраста, с которого разрешается владение оружием, но предложили увеличить не менее чем до года срок «отлучения» от оружия для нарушителей правопорядка.

Представитель ПАРНАСа Марсель Шамсутдинов, напротив, призвал «всем налогоплательщикам дать оружие» и отказаться от ограничений, дабы граждане получили возможность защищать себя и свои семьи.

Представитель КПРФ Хафиз Миргалимов призвал бороться с причиной, а не с следствием пропаганды насилия как явления массовой культуры и шире использовать «контрольные функции правоохранительных органов», однако инициативу коллег-законодателей поддержал и предложил ужесточить требования также к продаже газового оружия самозащиты.

Перед направлением материала в Госдуму было решено обобщить поступившие в Госсовет дополнения и предложения и изложить их «с учетом мнения прокуратуры и Минюста.

Напомним, что 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей в политехническом колледже Керчи. Ружье нападавший приобрел легально при достижении 18 лет. Позже в Росгвардии предложили поднять возраст, позволяющий купить оружие, до 21 года.