Путин и Эрдоган открыли участок газопровода «Турецкий поток»

Сегодня президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыли морской участок газопровода «Турецкий поток».

Эрдоган рассказал о сотрудничестве России и Турции по строительству атомной станции «Ак кую», «Турецкого потока», а также взаимодействии военных двух стран в Сирии и о сфере туризма. Турецкий руководитель отметил, что товарооборот двух стран в этом году достигнет $100 млрд.

Путин поправил Эрдогана: эта сумма относится к товарообороту России и Китая. «Но почему наш товарооборот с Турцией должен быть меньше?» — добавил российский президент.

Путин отметил, что завершить укладку наземной части планируется уже в следующем году, чтобы запустить «Турецкий поток» к концу 2019 года.