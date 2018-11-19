Минсельхоз не поддержал введение акциза на колбасу

Минсельхоз не поддерживает инициативу по введению акциза на продукты переработки мяса — колбасу, сосиски, бекон.



«Министерство не считает данную инициативу целесообразной, обоснованной и в достаточной степени проработанной, в том числе в части возможных ценовых рисков для российских потребителей», — передает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минсельхоза.

Отмечается, что проекты документов о введении акциза на переработанные мясопродукты на рассмотрение в министерство не поступали.

Ранее СМИ сообщили, что стоимость колбасных изделий в России может увеличиться почти на 30% в связи с возможным введением акциза на продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон.