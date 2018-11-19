Новости общества

14:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минсельхоз не поддержал введение акциза на колбасу

14:13, 19.11.2018
Минсельхоз не поддержал введение акциза на колбасу
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Минсельхоз не поддерживает инициативу по введению акциза на продукты переработки мяса — колбасу, сосиски, бекон.

«Министерство не считает данную инициативу целесообразной, обоснованной и в достаточной степени проработанной, в том числе в части возможных ценовых рисков для российских потребителей», — передает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минсельхоза.

Отмечается, что проекты документов о введении акциза на переработанные мясопродукты на рассмотрение в министерство не поступали.

Ранее СМИ сообщили, что стоимость колбасных изделий в России может увеличиться почти на 30% в связи с возможным введением акциза на продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты