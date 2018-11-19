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Происшествия

Приговор по делу о смерти Магнитского могут отменить

12:34, 19.11.2018
Приговор по делу о смерти Магнитского могут отменить
Фото: pixabay.com

Приговор бывшему заместителю начальника СИЗО «Бутырка» Дмитрию Кратову, который был оправдан в 2012 году по делу о халатности из-за смерти под арестом сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, может быть отменен.

При этом правоохранительные органы могут возобновить расследование обстоятельств смерти Магнитского.

«Это (отмена приговора и возобновление расследования — прим.ред.) не исключено», — цитирует «Интерфакс» официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного.

Ранее Генпрокуратура РФ объявила, что проверяет главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера на причастность к гибели юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО. До этого Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к 9 годам колонии. Он признан виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов более чем на 3 млрд рублей.

Происшествия
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