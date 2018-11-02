Итоги дня: арест экс-полицейских в Уфе, новый скандал с ветераном в Казани и Минниханов в Молдавии

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 2 ноября.



В Казани разгорелся новый скандал с ветераном войны. На этот раз речь о 92-летней Бибинур Лутфуллиной, проживающей с дочерью-инвалидом на Хади Атласи в аварийном доме без водоснабжения и канализации. Однако резонанс заставил столичные власти быстро среагировать на ситуацию. Со вчерашнего дня порог дома пожилой женщины обивает поток чиновников и проверяющих. Подробно — в материале «Реального времени».



Суд в Уфе арестовал до 31 декабря трех бывших сотрудников башкирской полиции, которых подозревают в изнасиловании коллеги. Спикер Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев прокомментировал скандал и указал на необходимость тщательного расследования. По его словам, из-за поступка трех человек нельзя судить обо всей правоохранительной системе республики.

Сотрудники ФСБ обнаружили соратника подростка, устроившего накануне теракт возле здания управления ФСБ в Архангельской области. Им оказался 16-летний житель Москвы. Чекисты пришли проверить подростка после мониторинга групп в социальных сетях и обнаружили готовое к использованию самодельное взрывное устройство. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А в СМИ появились сообщения, что президент России Владимир Путин поставил под сомнение целесообразность строительства первого участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань от Москвы до Нижнего Новгорода. Отмечалось, что Путин распорядился еще раз обсудить проект ВСМ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию.

Тем временем ушедший в отпуск до 6 ноября президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Молдавию, где встретился с президентом республики Игорем Додоном. Завтра президент РТ должен принять участие в работе IV Международном инвестиционном форуме Invest Gagauzia — 2018 в Комрате.