Суд в Уфе арестовал полицейских по делу об изнасиловании коллеги

Кировский районный суд в Уфе арестовал сотрудников полиции в Башкирии, которых подозревают в изнасиловании коллеги. Арест продлится до 31 декабря.

«Избрана мера в виде заключения под стражу», — передает «РИА Новости» со ссылкой на представителей суда.

Отмечается, что заседание прошло в закрытом режиме.



Напомним, подозреваемыми по делу проходят 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району республики.

Ранее сообщалось, что пострадавшая является дочерью высокопоставленного чиновника Росгвардии.

Напомним, что 31 октября появилась информация о троих полицейских из Уфы, изнасиловавших подчиненную.

По данным Следкома, в ночь с 29 на 30 октября 2018 года 23-летняя девушка подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району.