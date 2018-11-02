У взорвавшего здание ФСБ подростка нашелся соратник с бомбой в Москве — СМИ

Сотрудники ФСБ в рамках спецоперации по выявлению сподвижников подростка, устроившего теракт в Архангельске, обнаружили готовое к использованию самодельное взрывное устройство у 16-летнего подростка в Москве.

«В пятницу во второй половине дня к молодому человеку на улицу Свободы пришли чекисты на беседу и обнаружили в комнате ребенка предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. На место происшествия вызваны представители всех оперативных служб, опасный предмет изъят. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — передает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что подростка как одного из наиболее агрессивных выявили среди активистов групп в социальных сетях. Официальные представители столичных правоохранительных органов от комментариев воздержались.

Напомним, накануне произошел взрыв возле здания управления ФСБ по Архангельской области. В результате происшествия погиб один человек, трое госпитализированы. Прокуратура Архангельской области ведет проверку.

