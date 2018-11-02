Минниханов встретился с президентом Молдавии Игорем Додоном

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита татарстанской делегации в Кишинев встретился с президентом Молдавии Игорем Додоном.



«Знаю, что завтра вы примете участие в работе инвестиционного форума в Комрате. Я очень рад, что перед вашей поездкой в регион мы сегодня встретились в таком широком формате, чтобы обсудить все, что касается наших двусторонних отношений», — заявил Додон.

Президент РТ отметил, что республика заинтересована в расширении сотрудничества с Молдавией. Однако текущий объем взаимной торговли пока не соответствует имеющимся возможностям.

Отмечается, что это первый визит Минниханова в Молдавию. Напомним, в настоящее время, до 6 ноября, президент РТ находится в отпуске.