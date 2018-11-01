Итоги дня: изнасилование в полиции Уфы, закрытие «Кэшбери» и санкции против Украины

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 1 ноября.

В Уфе продолжает набирать обороты скандал с изнасилованием. Троих полицейских уволили из-за подозрений в жестоком изнасиловании их 23-летней коллеги. Девушка, по неофициальным данным, — племянница высокопоставленного сотрудника Росгвардии. Источник «Реального времени» однако опроверг информацию о серьезных травмах у девушки.

Тем временем в СМИ задаются вопросом — должен ли глава МВД по Башкирии уйти в отставку на фоне такого удара по имиджу правоохранительной системы? Подробно — в материале «Реального времени».

Владелец крупнейшей, по заявлениям ЦБ, финансовой пирамиды «Кэшбери» Артур Варданян объявил о прекращении работы компании с 1 ноября. По его словам, деятельность в прежнем формате невозможна из-за «объявленной охоты с целью убрать компанию с рынка». Варданян пообещал, что 2 ноября рассчитается со всеми клиентами и сообщил о создании новой компании. В Банке России отметили, что следят за ситуацией.

Сегодня правительство России ввело санкции против Украины. Ограничительные меры коснулись 322 физических и 68 юридических лиц. В российском Кабмине также не исключили дальнейшее ужесточение санкций.

Положительной новостью стало резкое падение цен на топливо на российском биржевом рынке. Цены упали сразу на несколько процентов на фоне достигнутых накануне договоренностей правительства РФ и нефтяников о сдерживании цен в опте до конца марта 2019 года. Однако эксперты утверждают, что для потребителя бензин подорожает в любом случае. Подробно — в материале «Реального времени».

Тем временем президент Татарстана Рустам Минниханов ушел в отпуск с 1 по 6 ноября 2018 года. Исполнять обязанности главы республики в отсутствие Минниханова будет премьер-министр РТ Алексей Песошин.