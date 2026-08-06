Россияне смогут покупать билеты на транспорт через мессенджер «Макс»

Для этого нужно оформить цифровой ID, привязать его к «Госуслугам» и отсканировать QR-код

Фото: Динар Фатыхов

Оплата проезда в общественном транспорте через мессенджер «Макс» станет доступна для всех россиян с 1 сентября 2026 года. Об этом рассказала член комиссии по развитию пассажирских перевозок общественного совета при Минтрансе Кира Доросева.

— Билет на транспорт становится обычной цифровой услугой, как оплата коммуналки или покупка в магазине, а билет и подтверждение оплаты можно хранить в электронном виде, — передает ее слова РИА «Новости».



Чтобы воспользоваться функцией, нужно оформить цифровой ID в «Максе», привязать его к аккаунту на «Госуслугах» и зарегистрироваться в чат-боте транспортного сервиса своего региона. После этого достаточно отсканировать QR-код на валидаторе — оплата пройдет автоматически.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Сейчас новая функция тестируется в Новосибирской области. С 1 сентября она заработает по всей стране. Ранее в «Максе» добавили возможность подтверждать статус студента или наличие инвалидности через цифровой ID.

Вадим Вахрушев