Перечень жизненно важных лекарств могут пополнить пять препаратов
В перечень войдут средства для лечения рака молочной железы, гепатита C, синдрома Хантера
Эксперты Минздрава предложили расширить перечень жизненно важных препаратов на пять позиций. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам заседания профильной комиссии.
В список рекомендуемых к включению вошли:
- «Трастузумаб дерукстекан» — для терапии неоперабельного и метастатического HER2-положительного рака молочной железы.
- «Равидасвир» — для лечения хронического гепатита C.
- «Веренафусп альфа» — для терапии синдрома Хантера (мукополисахаридоза II типа).
- «Биниметиниб» и «Энкорафениб» — в комбинации применяются для лечения пациентов с метастатической меланомой кожи, а также некоторых видов рака легкого при наличии специфических генетических мутаций.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий контроль за производством лекарственных средств. За критические нарушения правил лицензию и сертификат приостановят на срок до 120 дней.
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