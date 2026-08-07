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Перечень жизненно важных лекарств могут пополнить пять препаратов

21:17, 07.08.2026

В перечень войдут средства для лечения рака молочной железы, гепатита C, синдрома Хантера

Перечень жизненно важных лекарств могут пополнить пять препаратов
Фото: Татьяна Демина

Эксперты Минздрава предложили расширить перечень жизненно важных препаратов на пять позиций. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам заседания профильной комиссии.

В список рекомендуемых к включению вошли:

  • «Трастузумаб дерукстекан» — для терапии неоперабельного и метастатического HER2-положительного рака молочной железы.
  • «Равидасвир» — для лечения хронического гепатита C.
  • «Веренафусп альфа» — для терапии синдрома Хантера (мукополисахаридоза II типа).
  • «Биниметиниб» и «Энкорафениб» — в комбинации применяются для лечения пациентов с метастатической меланомой кожи, а также некоторых видов рака легкого при наличии специфических генетических мутаций.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий контроль за производством лекарственных средств. За критические нарушения правил лицензию и сертификат приостановят на срок до 120 дней.

Вадим Вахрушев

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