На выборах в Татарстане усилят меры безопасности из-за угрозы БПЛА
Правоохранители будут работать все три дня голосования
Глава Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев заявил, что безопасность избирателей в условиях угрозы атак БПЛА и ракетной опасности является главным приоритетом. Ситуация мониторится ежедневно и находится на особом контроле.
— Прорабатываются меры для обеспечения безопасности на всех избирательных участках, — сообщил Кондратьев.
Правоохранительные органы будут обеспечивать порядок все три дня голосования — с 18 по 20 сентября. Для жителей подготовят памятки и систему оповещения.
Ранее ЦИК Татарстана сообщил, что на выборах 18—20 сентября 98% избирательных участков оснастят системами видеонаблюдения. Камеры установят на 2 743 участках, исключение составят только временные участки в больницах, санаториях и СИЗО.
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