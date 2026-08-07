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На выборах в Татарстане усилят меры безопасности из-за угрозы БПЛА

16:20, 07.08.2026

Правоохранители будут работать все три дня голосования

На выборах в Татарстане усилят меры безопасности из-за угрозы БПЛА
Фото: Динар Фатыхов

Глава Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев заявил, что безопасность избирателей в условиях угрозы атак БПЛА и ракетной опасности является главным приоритетом. Ситуация мониторится ежедневно и находится на особом контроле.

— Прорабатываются меры для обеспечения безопасности на всех избирательных участках, — сообщил Кондратьев.

Правоохранительные органы будут обеспечивать порядок все три дня голосования — с 18 по 20 сентября. Для жителей подготовят памятки и систему оповещения.

Ранее ЦИК Татарстана сообщил, что на выборах 18—20 сентября 98% избирательных участков оснастят системами видеонаблюдения. Камеры установят на 2 743 участках, исключение составят только временные участки в больницах, санаториях и СИЗО.

Вадим Вахрушев

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