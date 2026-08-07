Из бюджета Татарстана выделят 300 млн рублей на капремонт здания Минэкологии республики

Завершить работы планируется до 1 декабря 2027 года

Фото: Динар Фатыхов

В Казани здание Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, расположенное по адресу ул. Павлюхина, 75, ждет капитальный ремонт. На эти цели из республиканского бюджета выделено 300 млн рублей, согласно тендеру, опубликованному на портале госзакупок.

В документации указано, что подрядчику предстоит провести строительно-монтажные работы, модернизировать инженерные и технические системы, а также благоустроить территорию около здания. Также в рамках контракта предусмотрены закупки нового оборудования, мебели и инвентаря.

Завершить работы планируется до 1 декабря 2027 года, а заказчиком выступает ГКУ «Главстрой РТ».



Министерство экологии и природных ресурсов РТ находится на улице Павлюхина с начала 2000-х годов и занимается вопросами охраны окружающей среды, управления отходами, водопользования и экологического надзора в регионе.

Ранее сообщалось, что в Казани капремонт дворов по программе «Наш двор» завершен на 90%.

Никита Егоров