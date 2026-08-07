В РТ после вмешательства прокуратуры выделено 273 млн рублей для детей-сирот

В начале 2026 года на сертификаты для жилья из бюджета республики выделяли 100 млн рублей

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Прокуратура Татарстана провела проверку соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в начале 2026 года на реализацию сертификатов для приобретения жилых помещений данной категории граждан из бюджета республики было выделено 100 млн рублей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Между тем вопрос о выделении дополнительного финансирования для предоставления выплат остальным получателям по результатам освоения указанных средств не был своевременно инициирован. В связи с этим прокуратура внесла представление.

После вмешательства надзорного ведомства из республиканского бюджета дополнительно выделено свыше 273 млн рублей для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Никита Егоров